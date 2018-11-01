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Столичные хлебозаводы развивают технологии
Хлеб в спирте и замороженные эклеры. Столичные хлебозаводы развивают технологии. Работает линия по консервации изделий. Срок годности такого продукта увеличивается на две недели, при этом сохраняется свежесть. Освоили и заморозку кондитерских изделий - тортов и пирожных.
Новые технологии позволяют расширить экспорт и тем самым увеличивают спрос на столичную продукцию.
Подробнее - Наталья Кезик. Консервировать хлеб, батон и багет - спиртом. Столичные пекари теперь точно знают, как можно сохранить сдобу свежей в течение двух недель. Здесь освоили современную технологию: во время упаковки продукта машина обрабатывает пакет чистым этиловым спиртом. И таким образом удается предотвратить образование плесени.
В этом году на предприятии уже реализовали 150 тонн законсервированной продукции. Наиболее востребованными оказались белые виды хлеба - батон и багет. Причем с весны по осень - в дачный сезон - спрос на такую продукцию возрастает многократно.
Даже через две недели этот батон будет свежим. Для его употребления достаточно открыть пакет и подождать, пока пары этилового спирта исчезнут. Они как раз и поддерживали свежесть батона. Либо, как советуют специалисты, продукт можно положить на одну минуту в микроволновую печь - и свежий батон можно пробовать. А вот чтобы попробовать эклеры, пирожные либо торты с продленным сроком годности, их придется разморозить. Сладкую кремовую продукцию на хлебозаводе теперь обрабатывают шоковой заморозкой.
Продленные сроки годности значительно расширяют экспортный рынок для столичных хлебозаводов. У иностранных магазинов появилась возможность продавать минский торт как минимум в течение нескольких месяцев.
Замороженные лакомства и законсервированный хлеб и батоны высоко оценили потребители России, Казахстана, Грузии, США. За этот год столичные хлебозаводы на экспорт реализовали более тысячи тонн замороженной продукции.
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