Онлайн-вещание
Поиск
3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
RU
Минск
Новости
Программа ТВ
Телешоу
Видеогалерея
ТВ-каналы
Радио
Онлайн-вещание
Президент
Экономика
Общество
Политика
Здоровье
Технологии
Культура
Происшествия
Регионы
Спорт
В мире
Кругозор
Телеграм новости
Промышленность
Торговля
Сельское хозяйство
Главная страница
/
Новости
/
Экономика
Столичные квартиры подешевели до минимального значения за 7 месяцев
07.07.2020
09:36
Президент
Все
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
1 час назад
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
2 часа назад
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
2 часа назад
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
3 часа назад
Политика
Все
Кого ЦИК зарегистрировал представителем по финансовым вопросам Александра Лукашенко
Недавно
В ЦИК зарегистрирована инициативная группа Ольги Чемодановой для выдвижения кандидатом в Президенты
Недавно
ЦИК утвердил инициативную группу Александра Хижняка для выдвижения его кандидатом в Президенты
Недавно
ЦИК зарегистрировал инициативную группу Гайдукевича для выдвижения его кандидатом в Президенты
Недавно
В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы Дианы Ковалевой
1 час назад
Общество
Все
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
2 часа назад
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
5 часов назад
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
5 часов назад
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
6 часов назад
Экономика
Все
Самых активных пользователей онлайн-банка назвал ВТБ (Беларусь)
2 часа назад
Belavia запускает рейс в китайский город Урумчи. Почем билет?
4 часа назад
Узнали, когда с конвейера сойдет первый белорусский самолет
5 часов назад
Узнали, где строят первый в мире завод по выпуску летающих автомобилей
30.10.2024
11:40
В Беларуси с ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. Расскажем, на сколько
30.10.2024
11:00
В мире
Все
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
2 часа назад
Табачный гигант Philip Morris закрывает завод в Германии
3 часа назад
КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету - в Токио, Вашингтоне и Сеуле паника
3 часа назад
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
8 часов назад
Регионы
Все
Где в Минске включат новую иллюминацию
20 часов назад
БГПУ и Комитет по образованию Мингорисполкома подписали договор о сотрудничестве
21 час назад
Нюансы белорусской истории разобрали педагоги на семинаре "Справедливая история" в Минске
23 часа назад
На республиканском молодежном форуме обсудили избирательную кампанию и участие в ней молодежи
23 часа назад
В Минской области собрали более 1 млн т сахарной свеклы
29.10.2024
16:09
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
18.09.2024
14:40
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
17.09.2024
21:23
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов
12.09.2024
14:28
Кругозор
Все
Праздники в ноябре-2024: календарь событий в Беларуси
29.10.2024
11:00
Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября: Овнов ждут успехи в карьере, Раков - новое знакомство
28.10.2024
08:00
Магнитные бури в ноябре 2024 года: календарь неблагоприятных дней
28.10.2024
07:00
Работы в огороде в ноябре: назвали 10 дел, которые нужно сделать до начала зимы
26.10.2024
08:00
Свадьба в ноябре: благоприятные даты и приметы на счастье для новобрачных
23.10.2024
08:00