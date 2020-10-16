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Столичные квартиры продолжают дешеветь
Столичные квартиры продолжают дешеветь. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке потеряло в цене 4 десятых процента, в итоге 1370 долларов стоит квадратный метр. Средняя цена квартир в Минске за месяц снизилась почти на 2 % и сейчас находится на самом низком уровне за год. Столичные новостройки также продолжают дешеветь, минус два десятых процента, в итоге на первичке цена квадрата сегодня 1313 долларов. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сегодня составляет 57 долларов.
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