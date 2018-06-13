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Столица готова сдавать в аренду недвижимое имущество предпринимателям на льготных условиях
Это значительно упростит ведение бизнеса. Кроме того, руководство Минска призывает активнее использовать ресурсы инновационного фонда города. Об этом сегодня заявили в мэрии, где прошло заседание Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. Впервые его возглавил мэр Андрей Шорец. Как отметили специалисты, только в этом году 700 субъектов хозяйствования получили площади, которые раньше были пустующими. В целом коэффициент эффективного использования имущества в Минске превышает 98 %.
Сегодня столичный бизнес формирует более 40 % бюджета города. Это самый высокий показатель в стране.
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