Столица готовится к проведению дней Минска в Шанхае

Они пройдут в китайском мегаполисе с седьмого по девятое ноября. Свою продукцию предложат крупные минские промышленные предприятия. Гости смогут ознакомиться с белорусскими продуктами питания, а также ноу-хау, например, машиностроения. Кроме того, столичные компании примут участие и во II Международной выставке "Импорт Экспо". Восьмого ноября пройдет форум делового сотрудничества "Минск - Шанхай". Одним из ключевых моментов станет подписание соглашения о побратимских отношениях между двумя городами.



Кроме экономического блока в Шанхае пройдут переговоры и будут подписаны соглашения о сотрудничестве в таких сферах, как образование и здравоохранение.



