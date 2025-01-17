Страны БРИКС запустили маркетплейс. Какие товары представлены и в какие страны их могут доставить

Свой маркетплейс появился у стран - партнеров БРИКС. Площадка начала работу под названием Brics Market. Старт проекта подтверждает заявка, поступившая в Роспатент, на регистрацию соответствующего товарного знака.



Пока на маркетплейсе можно найти более 30 товаров. На платформе уже доступны витамины, биологически активные добавки, спортивное питание, протеин и косметика.



Доставка осуществляется в Россию, Индию, Китай, Бразилию, Южную Африку, а также другие страны БРИКС и их партнеры, в числе которых и Беларусь.