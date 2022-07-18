Страны ЕАЭС договорились о взаимном обеспечении сахаром

Страны ЕАЭС договорились о взаимном обеспечении потребностей в поставках сахара на евразийский рынок. Этот вопрос решили на заседании Совета ЕЭК. При этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сахара на внутренний рынок. К слову, утвердили на заседании и повестку Евразийского межправсовета, он запланирован на конец августа. Участники рассмотрят вопросы промышленной кооперации в союзе, ход подготовки договора о формировании общего рынка газа и проекты в сфере транспорта.