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Страны ЕАЭС договорились о взаимном обеспечении сахаром
Страны ЕАЭС договорились о взаимном обеспечении потребностей в поставках сахара на евразийский рынок. Этот вопрос решили на заседании Совета ЕЭК. При этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сахара на внутренний рынок. К слову, утвердили на заседании и повестку Евразийского межправсовета, он запланирован на конец августа. Участники рассмотрят вопросы промышленной кооперации в союзе, ход подготовки договора о формировании общего рынка газа и проекты в сфере транспорта.
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