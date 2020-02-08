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Страны ЕАЭС работают над созданием совместных брендов
Кооперация предприятий востребована и в странах Евразийского экономического союза
Государства "пятерки" сейчас активно работают над созданием совместных брендов. Разрабатывается новая правовая база. Среди готовых проектов, которые уже обсуждают, так называемая карта индустриализации. Там прописана сотня новых продуктов, а также необходимая для их производства технологическая база. В прошлом году создан и Совет министров промышленности ЕАЭС, где руководители профильных ведомств согласовывают свои позиции по выпуску товаров, в том числе совместных.
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- заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.
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