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Страны ЕАЭС выработают позицию по порогу беспошлинного ввоза товаров для физлиц
Страны ЕАЭС выработают позицию по порогу беспошлинного ввоза товаров для физлиц. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия. Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отмечает, что важно услышать мнения всех сторон. Напомним, ранее действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в одну тысячу евро было продлено до 1 апреля.
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