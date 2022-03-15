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Страны ЕАЭС закрывают внутренние потребности в зерне, свинине, овощах и картофеле
Страны союза полностью покрывают внутренние потребности в зерне, свинине, овощах и картофеле за счет собственного производства. Обеспеченность основными видами сельхозпродукции и продовольствия - 93 % по итогам 2021 года. Отмечается лишь недостаток фруктов и ягод. Вместе с тем "пятерка" сейчас активно обсуждает ДНК-технологии в животноводстве. В одном из центров Московской области на неделе говорили о создании общей системы геномной селекции.
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