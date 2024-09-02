Страны Персидского залива из-за жары тратят до 70 % электроэнергии

В странах Персидского залива до 70 % электроэнергии в часы пик тратится на кондиционеры и охлаждение. Причина - жара и изменение климата. Температура летом часто превышает 50 градусов. Также большие затраты несет постоянное кондиционирование огромных стеклянных небоскребов, которые активно возводятся в странах залива. Напомним, среди них Оман, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Иран и Ирак.