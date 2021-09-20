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И. Петришенко: Страны "пятерки" ЕАЭС обсуждают ответные меры на санкционное давление

"Страны "пятерки" ЕАЭС обсуждают ответные меры на санкционное давление, с которым сталкиваются поодиночке, чтобы эффективно отстаиватьсвои интересы единой командой".Об этом заявил вице-премьерИгорь Петришенко на встрече с членом коллегии, министром по торговле ЕЭК Андреем Слепневым. Главная цель - защита своих производителей, чтобы экономики стран Евразийского союза не пострадали от внешних необоснованных действий со стороны западных стран. И здесь важно согласованность действий. Их детально рассмотрят и на заседании Совета ЕАЭС 5 октября.

Как было заявлено на встрече в правительстве,"внутри Евразийского союза торговля растет (в этом году более чем на треть). На столько же увеличились продажи и за пределы "пятерки". Особое внимание рынку Китая. В частности, по поставкам продовольствия через проект "Евразийский агроэкспресс".

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