И. Петришенко: Страны "пятерки" ЕАЭС обсуждают ответные меры на санкционное давление

"Страны "пятерки" ЕАЭС обсуждают ответные меры на санкционное давление, с которым сталкиваются поодиночке, чтобы эффективно отстаиватьсвои интересы единой командой".Об этом заявил вице-премьерИгорь Петришенко на встрече с членом коллегии, министром по торговле ЕЭК Андреем Слепневым. Главная цель - защита своих производителей, чтобы экономики стран Евразийского союза не пострадали от внешних необоснованных действий со стороны западных стран. И здесь важно согласованность действий. Их детально рассмотрят и на заседании Совета ЕАЭС 5 октября.