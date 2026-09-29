Стратегическое партнерство Беларуси и Узбекистана обсуждают на полях межпарламентского форума

Краткий пересказ от ИИ

Стратегическое партнерство Беларуси и Узбекистана обсуждают в эти дни на полях межпарламентского форума.

В центре внимания - развитие промышленной кооперации, укрепление продовольственной безопасности, расширение связей между регионами и гуманитарное сотрудничество. Белорусы приехали в Узбекистан с солидным портфелем коммерческих контрактов и соглашений.

О фундаменте, заложенном лидерами двух стран, и о проектах, которые развивают контакты, говорили на встрече спикеры верхних палат.

По словам председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой, тональность межгосударственному взаимодействию задают лидеры Беларуси и Узбекистана - Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. Главы государств нацеливают на сотрудничество абсолютно по всем направлениям.

Высокая оценка достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, в том числе на уровне парламентариев, дана белорусским лидером Александром Лукашенко во время встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в ходе его официального визита в Беларусь. В частности, обращалось внимание на уникальную площадку - Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, три заседания которого состоялись под эгидой спикеров верхних палат парламентов.

Важным практическим результатом белорусско-узбекского партнерства стали женские бизнес-форумы. Они зарекомендовали себя как эффективная площадка для прямого диалога. К примеру, по итогам III Форума подписано 27 контрактов более чем на 88 млн долларов. Плюс в копилке и четыре дорожные карты по развитию межрегионального сотрудничества, туризма, молодежного взаимодействия и сотрудничества между общественными организациями.

Сергей Алейник

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня парламентская дипломатия занимается продвижением экономических интересов, и проходящий в эти дни межпарламентский форум в Узбекистане во многом посвящен продвижению экономического взаимодействия между нашими двумя странами. Это не только обсуждение различных вопросов промышленной кооперации, сотрудничества в агропромышленном комплексе, в социально-гуманитарной сфере, образовании, здравоохранении, туризме, но это и подготовка к подписанию достаточно солидного пакета двусторонних соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов, которые уже подготовлены на общую сумму более 400 млн бел. рублей, и работа еще продолжается".

Форум призван объединить парламентскую дипломатию и деловое сотрудничество, содействовать формированию современной законодательной и инвестиционной среды.