Стратегию экономической безопасности обсудили на саммите "Сильная Россия - 2022"

Россия с большим интересом изучает опыт Беларуси в области импортозамещения. Стратегию экономической безопасности накануне обсуждали на саммите "Сильная Россия", который прошел в Москве. Это одна из авторитетных площадок, где государство и бизнес ищут совместные решения для создания благоприятного делового климата в стране. В этом году, когда Россия находится под сильнейшим санкционным давлением, главными темами форума стали развитие собственных производств и высоких технологий в период экономической блокады. И тут очень полезен белорусский опыт.

Мы понимаем, что РБ прошла свой путь в области импортозамещения, и по ряду направлений, в том числе высокотехнологичных, в сфере IT или в изготовлении микросхем и других видов высокоточной продукции она опережает сегодня РФ. Мы признаем это и с большим интересом изучаем опыт белорусского государства. Я считаю, что у нас очень большие перспективы, например, я отвечал за сопровождение законопроекта, который позволяет задействовать как юридические, так и физические лица, в частности, на строительстве ведущего нашего объекта гражданского, как космодром Восточный. И сегодня белорусские компании принимают участие в строительстве космодрома, также первый студенческий отряд буквально несколько недель назад поехал в Амурскую область. Надо понимать, что такие объекты являются закрытыми, и тот уровень доверия, который существует сегодня между нашими руководителями и между нашими правительствами, обращает на себя внимание. Сотрудничество между нашими странами сегодня на пике находится, и оно будет обязательно развиваться.