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Строительство, машиностроение, высокие технологии и туризм. В белорусском павильоне на ВДНХ открылись Дни Минска
Концерты, модные показы, тест-драйв от "Мотовело" и спортивный МАЗ, который участвовал в ралли "Дакар". Промышленный, туристический и культурный потенциал Минска представлен в белорусском павильоне на ВДНХ. Здесь стартовали Дни столицы Беларуси. Они продлятся три недели. Подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской.
Дни Минска на ВДНХ
Сегодня все слова песен - только о любимом Минске! Дни столицы Беларуси завершают большой региональный марафон, который стартовал в белорусском павильоне на ВДНХ в начале года. За это время россияне узнали обо всех шести областях нашей страны. Теперь эстафетная палочка в руках Минска.
Мы сегодня хотим представить все грани нашей столицы. Это и промышленность, и инвестиции, и достижения в области культуры, и здравоохранение, и медицина.
Презентация возможностей
Минск - это крупный промышленный центр. Он лидер по производству холодильников, морозильных камер, стиральных машин и телевизоров. Особое место занимает машиностроение.
Тракторы "Беларус", лесопогрузчики "Амкодор", троллейбусы и автобусы МАЗ посетители могут увидеть в миниатюре, за стеклом. Зато на улице - настоящий сюрприз от Минского автомобильного завода.
МАЗ - это не только троллейбусы, автобусы и грузовики, это еще и спортивные автомобили. Один из них в 2018 году участвовал в ралли "Дакар" в Южной Америке. Тогда он занял второе место. Сейчас он на заслуженной пенсии, и эту модель можно увидеть только на выставках.
Доставил его в Москву опытный пилот Александр Василевский. За плечами участие в ралли "Дакар", "Шелковый путь", "Золото Кагана". В этой машине знает каждый винтик.
Собираем мы его вручную, каждую деталь, каждый агрегат, какие-то изменения вносят конструктора. Мы дорабатываем, проверяем, катаем. Если что-то не подходит, снова снимаем, снова ставим. Машина на сегодняшний день конкурентоспособная. Даже с сильнейшей командой "КАМАЗ-мастер" - мировым лидером в этом автомобильном спорте.
Минск - это город велодвижения. Личный велосипед есть у каждого второго жителя столицы. И на выставке можно увидеть всю палитру Мотовелозавода, от ретро мотоцикла 1951 года выпуска до современных электросамокатов.
Большой экспорт идет на РФ - свыше 70 % . В том числе закупает Казахстан, Узбекистан, страны ближнего зарубежья.
Взаимовыгодное сотрудничество
В 2023 году товарооборот Минска и России превысил 16 млрд долларов. Сотрудничаем в машиностроении, строительстве, науке, медицине и образовании. Но особую нишу здесь занимает туризм. Минск - это красивый европейский город. С католическими костелами и православными храмами, широкими проспектами, театрами, музеями, ресторанами и кафе. Сегодня это направление настолько популярно у российского туриста, что уже идет речь о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Минском и Москвой. Дорога займет 3 часа.
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