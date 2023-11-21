Строительство нового производственного корпуса МАЗ продвигается по плану

Строительство нового автобусного производства на Минском автозаводе продвигается в соответствии с обозначенными сроками. Площадка позволит удвоить мощности, повысить технологичность производства автобусов третьего, а в перспективе и четвертого поколения. Сегодня такие машины изготавливаются только под заказ.

Невозможность удовлетворить все заявки клиентов заставила предприятие задуматься о новом современном заводе. Он позволит нарастить производственные мощности до 3 тысяч единиц в год. Предусматривается производство новой для рынка Беларуси инновационной пассажирской техники на единой платформе МАЗ. Проект может окупиться за четыре года после ввода завода в эксплуатацию.