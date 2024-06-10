Строительство, промкооперация, сотрудничество в АПК - что обсуждали на переговорах Президента Беларуси с губернатором Воронежской области

Беларусь и Воронежская область намерены развивать сотрудничество по самым разным направлениям. Делегация региона во главе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым работает в Беларуси. На встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко прозвучало, что в торговле нужно стремиться к заветному миллиарду долларов.

Этот регион - передовой в промышленном плане. Сегодня у двух сторон действительно немало перспективных ниш, которые могут принести пользу и белорусам, и россиянам. Как сказал белорусский лидер, настало время сотрудничать теснее. Переговоры прошли также в правительстве и парламенте. Все самое главное узнала Наталья Бреус.

Формат личных встреч и переговоров Президента Беларуси с главами российских регионов гостям пришелся очень по душе. Этого не скрывают губернаторы, приезжая в Минск - ни месяца без визита. Обсуждение на таком высоком уровне всех вопросов сотрудничества придает заметное ускорение общим проектам.

Глава Воронежской области был в Беларуси два года назад. Тогда сверили часы, и это сразу отразилось на цифрах общей торговли. Но Президент мотивирует, как всегда, на большее.

В 2023 году товарооборот с этим российским регионом превысил 500 млн долларов. Хорошая цифра, но к заветному миллиарду, как мы и договаривались, надо стремиться. Тем более что в этом году сохраняется неплохая динамика. Регион вышел на 13-е место в России по объему экспорта из нашей страны. Александр Лукашенко

Строительство - наш общий драйвер с Воронежской областью. С участием белорусских специалистов в регионе возведено многое - от жилья до промышленных и социальных объектов. Завод по переработке шин, например, работает по белорусским технологиям.





Александр Гусев также заверил в безусловном выполнении всех договоренностей и планов работы с Беларусью. В качестве одной из сфер, где стороны добились наибольших успехов в совместном сотрудничестве, губернатор назвал строительство. С участием белорусских специалистов в регионе возведены многие объекты, в том числе социальной инфраструктуры. Один из них - крупный образовательный центр в Воронеже почти на 3 тыс. обучающихся.

"Видим, что делаете все качественно, оперативно. Конечно, для нас это большой формат взаимодействия", - сказал руководитель региона. По его словам, есть большая заинтересованность в том, чтобы привлекать белорусских специалистов к проектированию и строительству центрального стадиона профсоюзов в Воронеже.

В народе местный стадион называли "Труд". Без труда не жди результатов ни в спорте, ни в экономике. Сейчас Воронежская область входит в топ-30 промышленно развитых регионов страны. Минимальная задача для властей - быть в 20-е. А потому здесь серьезно инвестирует в развитие - белорусам такой подход очень импонирует.

На первом плане стоит промышленность и переработка в сельском хозяйстве. Особое внимание уделяют селекции и генетике. Здесь санкции оказались больнее всего.

По данным статистики, в 2023 году Воронежская область заняла 10-е место среди регионов Российской Федераций по закупкам продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Беларуси.

"Будем рады вывести вас в первую пятерку по объему потребления и переработки наших продуктов", - отметил Александр Лукашенко. Белорусские предприятия и научные организации, по словам Президента, готовы также обмениваться опытом по использованию новых технологий в сельском хозяйстве.

Что касается промышленности, здесь явно недорабатываем. Минск предлагает дополнять торговлю, а почти вся линейка техники МАЗа, МТЗ, Гомсельмаша, "Амкодора" идет в Воронеж кооперационными проектами.

Мы закупаем много сельскохозяйственной, коммунальной и пассажирской техники на белорусских предприятиях. Со своей стороны мы поставляем комплектующие для белорусских предприятий. Но можно было бы сделать следующие шаги и начинать взаимодействовать на условиях кооперации. Александр Гусев

Область активно развивает у себя сферу машиностроения и готова углублять сотрудничество с Беларусью. "Договорились о создании мультимодальных центров для обслуживания белорусской техники, которая сейчас используется на нашей территории, и, возможно, каких-то сборочных небольших производств. Здесь будем дорабатывать вместе с правительством", - сказал губернатор.

И Беларусь, и Воронежский регион обладают компетенциями в микроэлектронике. Здесь хотят наращивать взаимные поставки, объединять усилия. По этому пути давно идут и с другими российскими регионами.





Визит Президента в Иркутскую область позволил обсудить моменты по расширению производственной кооперации в авиастроении. Планируют увеличить поставки авиационных компонентов, узлов и агрегатов. Иркутскому заводу это только на руку. Воронежу будет тоже.

"У нас тоже большое предприятие. Фактически одно из трех предприятий в мире, которое может производить широкофюзеляжные самолеты, - отметил Александр Гусев. - Мы сейчас готовимся к производству самолетов меньшего формата, в том числе военно-транспортных. Надеюсь, что здесь тоже мы сумеем каким-то образом повзаимодействовать".

Полезны будут Воронежской области наработки Беларуси в сфере коммунального хозяйства. Заимствовать могут и решения в организации работы, и оборудование. Но в сотрудничестве с регионами не должно быть никакой воды, только конкретные предложения и четкий план действий.

По словам белорусского лидера, все достигнутые договоренности будут гарантированно выполнены белорусской стороной.





К примеру, с нашим правительством вы могли бы активнее поработать в высокотехнологичных отраслях (электроника, фармацевтика, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, энергосбережение и многие другие сферы), а также поддерживать производственную кооперацию с использованием отечественных разработок и компонентной базы. Александр Лукашенко

Он обратил внимание, что для переговоров и договоренностей нет закрытых тем, в Беларуси готовы принять решения по тем вопросам, которые интересуют Воронежскую область. "Если скажем - мы сделаем", - заверил белорусский лидер. "Думаю, настало время нам теснее сотрудничать друг с другом. Наконец-то благодаря обстоятельствам мы поняли, кто есть кто, кто настоящие друзья, а кто просто приклеивался долгие годы к России и к нашему сотрудничеству, - сказал он.

Сотрудничество с Воронежской областью можно ставить в пример. Об этом говорили в парламенте. Многие совместные проекты - итог большой работы и договоренностей, достигнутых как раз на Форуме регионов Беларуси и России. Спикер Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова пригласила воронежскую делегацию приехать и в этот раз в конце июня, чтобы пополнить копилку контрактов и соглашений.