Струнный транспорт развивают в белорусском ЭкоТехноПарке

У нас разработана полная линейка транспортных средств: от персонализированных (вместимостью один-два человека) до транспортных средств большой вместимости (порядка 150 человек). Каждый из видов транспортных средств способен закрывать свои задачи, которые на него возложены: от перевозки пассажиров либо грузов в малонаселенных районах с плохой доступностью до обеспечения пиковых перевозок в больших городах и мегаполисах.

Виктор Гарах, заместитель генерального конструктора по транспортным комплексам инжиниринговой компании