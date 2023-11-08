3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Струнный транспорт развивают в белорусском ЭкоТехноПарке
Новый формат мобильности. Струнный транспорт развивают в ЭкоТехноПарке. Этот инновационный центр находится недалеко от Марьиной Горки. Технологии там демонстрируют на практике: инженерное ноу-хау актуально и для пассажироперевозок, и для транспортировки грузов. Вся логистика расположена на втором уровне, это экономит пространство. Среди преимуществ также безопасность, комфорт и экологичность. Так, в транспортно-инфраструктурном комплексе четыре ключевых элемента. Это рельсострунная эстакада, анкерные опоры, автоматизированная система управления и электромобили на стальных колесах.
У нас разработана полная линейка транспортных средств: от персонализированных (вместимостью один-два человека) до транспортных средств большой вместимости (порядка 150 человек). Каждый из видов транспортных средств способен закрывать свои задачи, которые на него возложены: от перевозки пассажиров либо грузов в малонаселенных районах с плохой доступностью до обеспечения пиковых перевозок в больших городах и мегаполисах.
ЭкоТехноПарк в Пуховичском районе - это комплекс сооружений на площади более 30 гектаров. Там создаются инженерные решения, не нарушающие гармонию природы. Среди экспонатов, например, дом, который полностью построили по зеленым технологиям. Отметим, компания имеет статус научной и проектной организации, аккредитованной НАН Беларуси и Министерством архитектуры и строительства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Вместе развивать культуру - участников конкурса "Наше поколение" пригласили в Казанский Кремль
В мире резко возросла заболеваемость корью - в чем причина
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября