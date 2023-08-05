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Студенты Пензенского государственного аграрного университета проходят подготовку на белорусских машинах
В Пензе уже более 70 лет работает аграрный вуз и, несмотря на столь почтенный возраст, методики обучения здесь вполне современные.
Вместо классических учебных аудиторий - полноценные практические лаборатории. Их здесь 24. Свои средства инвестируют производители, которые заинтересованы в хорошо подготовленных кадрах. Это Кировец, Росстсельмаш и, конечно, Минский тракторный завод.
Учебный класс МТЗ создан здесь полтора года назад. У студентов появилась возможность проходить подготовку на белорусских машинах. Так можно оценить качество и прочувствовать все преимущества. Чтобы и в будущем не изменять проверенному бренду.
"Техника в принципе надежная, временем проверенная, все родное, все знакомое", - поделился Андрей Пушков, студент Пензенского государственного аграрного университета.
Наша техника работает и на полях учебного хозяйства университета, причем показывает себя на высшем уровне. Поэтому знаменитых "Беларусов" в регионе становится все больше. И насыщенность российского рынка здесь совсем не помеха.
Модельный ряд белорусской техники более широк, чем модельный ряд того же трактора "Кировец". У "Кировца" исторически сложилось, что он работает в более тяжелых сегментах, а белорусы работают в более широком сегменте начиная от самых маленьких тракторов и заканчивая достаточно тяжелым.
А один из самых первых профильных классов в этом университете открыл "Гомсельмаш". Производитель на рынке Пензенской области уже давно - и в представлении точно не нуждается.
Полный выпуск специального репортажа АТН "Там, где клен шумит" смотрите здесь.
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