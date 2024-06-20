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Субботин: Витебская область планирует экономически сближаться со всеми регионами России

Витебская область планирует экономически сближаться в сотрудничестве со всеми регионами России, несмотря на расстояния, сообщил губернатор. Александр Субботин отметил имеющийся интерес со стороны Дальнего Востока и Архангельска и уже установленные плотные отношения с Волгоградом и Саратовом. Усилению взаимодействия поспособствует Форум регионов, который пройдет в северной области страны в конце следующей недели. К проведению форума уже все готово. У участников будет два дня насыщенной работы.

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