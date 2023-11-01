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Субконтрактация, финансы, консультации: какую поддержку предпринимателям предоставляют в Беларуси
Какие меры государственной поддержки малых и средних форм предпринимательства реализуются в Беларуси и насколько они эффективны, обсудили эксперты ток-шоу "Экономическая среда" на телеканале "Беларусь 1".
Как сказал заместитель министра экономики Беларуси Владимир Наумович, меры поддержки предпринимателей в Беларуси выстроены системно. Есть финансовые меры и информационные. "Они объединены в одном стратегическом документе - Государственной программе "Малое и среднее предпринимательство". В этой программе заложено порядка 30 млрд белорусских рублей на 5-летний период на поддержку малого и среднего бизнеса и предпринимательства. На сегодняшний день 20 из них уже освоено", - рассказал он.
Есть и помощь со стороны Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, механизмы и инструменты Банка развития Республики Беларусь - это порядка 340 млн за 2022 год. Есть нефинансовые формы поддержки в виде создания инкубаторов и центров поддержки предпринимательств. По всей стране порядка 119 таких организаций. Их основная задача - оказание консультативной помощи в части юридических, бухгалтерских услуг, даже предоставление психологической помощи.
Говоря о Белорусском фонде финансовой поддержки предпринимателей, его генеральный директор Петр Арушаньянц обратил внимание, что эта организация - оператор государственной программы в части основных инструментов поддержки (займы, лизинг, поручительство и нефинансовая поддержка, производственная кооперация).
"Мало дать деньги, нужно чтобы еще реализовалась идея, потому что просто из денег деньги не получатся, - считает гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. - Поэтому мы 1,5 года активно работали, чтобы вовлечь малый и средний бизнес в производственные цепочки крупных предприятий. Мы увидели, что это очень выгодно крупным предприятиям: не покупать где-то за рубежом, издалека везти какие-то детали, а прямо здесь получить от частных предприятий".
Фонд создал информационный ресурс субконтрактации, отметил замминистра экономики, где малый и средний бизнес может посмотреть тот пакет требуемых изделий, который запрашивают крупные предприятия (порядка 74 предприятий, которые заинтересованы в такой кооперации с малым и средним бизнесом).
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