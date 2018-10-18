Суд Евразийского экономического союза укрепляет влияние в решении самых спорных вопросов между странами - участницами евразийской интеграции. Об этом сегодня в Минске заявил глава суда Жолыбмет Баишев. За три года работы Евразийский суд вынес почти два десятка ключевых решений. Это внушительное число дел для международной организации, подчеркивают эксперты. Среди предстоящих задач - урегулирование отдельных таможенных норм, антидемпинговых мер. Не снят с повестки вопрос об участии легионеров (т.е. иностранцев) в национальных спортивных мероприятиях. Будут ли действовать лимиты в этой сфере или будет соблюден принцип свободного передвижения рабочей силы, суд решит в ноябре.

Сегодня Минск объединил более 200 представителей международных судов, деловых кругов ЕАЭС. Эксперты обсуждают актуальные вопросы международного правосудия. Главная задача евразийского судебного органа - способствовать развитию интеграции евразийской "пятерки".