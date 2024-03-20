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Суд Евросоюза отменил санкции против белорусской ОАО "Белшина"

Суд Евросоюза отменил санкции против белорусской ОАО "Белшина"

Суд ЕС отменил санкции Евросоюза против белорусской ОАО "Белшина" и обязал Совет ЕС оплатить все судебные издержки,

сообщает

ТАСС.

Европейский суд юстиции постановил отменить решения Совета ЕС о введении санкций против белорусского производителя шин ОАО "Белшина", говорится в опубликованном решении суда.

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