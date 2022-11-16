ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Судоходство будет беспрепятственным во внутренних водах РФ и Беларуси - но есть условия

Судоходство будет беспрепятственным во внутренних водах РФ и Беларуси - но есть условия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между Россией и Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает ТАСС.

"Суда под флагом государства стороны могут осуществлять судоходство: между портами, расположенными на внутренних водных путях государств одной стороны, и портами, расположенными на внутренних водных путях другой стороны; из портов, расположенных на внутренних водных путях государства другой стороны, в порты третьих стран и в обратном направлении", - говорится в проекте.

Мишустин поручил Минтрансу провести переговоры с Беларусьюи по достижении договоренности подписать указанное соглашение.

Решение о возможности каботажных перевозок грузов и пассажиров принимается смешанной комиссией. Уточняется, что при хождении судов по внутренним водным путям не допускается перевозка запрещенных грузов, промысловая, гидрографическая, исследовательская деятельности, создание помех для функционирования систем связи и средств коммуникаций.

Фото: БелТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все