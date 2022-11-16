Судоходство будет беспрепятственным во внутренних водах РФ и Беларуси - но есть условия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между Россией и Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает ТАСС.



"Суда под флагом государства стороны могут осуществлять судоходство: между портами, расположенными на внутренних водных путях государств одной стороны, и портами, расположенными на внутренних водных путях другой стороны; из портов, расположенных на внутренних водных путях государства другой стороны, в порты третьих стран и в обратном направлении", - говорится в проекте.



Мишустин поручил Минтрансу провести переговоры с Беларусьюи по достижении договоренности подписать указанное соглашение.



Решение о возможности каботажных перевозок грузов и пассажиров принимается смешанной комиссией. Уточняется, что при хождении судов по внутренним водным путям не допускается перевозка запрещенных грузов, промысловая, гидрографическая, исследовательская деятельности, создание помех для функционирования систем связи и средств коммуникаций.



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