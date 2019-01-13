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"Сукно" находится в состоянии банкротства и проходит процедуру санации

В течение двух лет старейшее белорусское предприятие по производству суконных тканей сменит адрес и переедет на площади ОАО "Камволь". Сейчас "Сукно" находится в состоянии банкротства и проходит процедуру санации. После переезда, закупки новых ткацких станков и выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до одного миллиона погонных метров пальтовых шерстяных, полушерстяных и трикотажных тканей.

Решение о переносе производства "Сукна" из устаревшего здания в цеха "Камволя" на Маяковского было принято в декабре на совещании у Президента с руководством Совмина. На недавно модернизированном "Камволе" как раз есть свободные площади для размещения новых прядильных и ткацких станков.

Подобный опыт, где производства суконных и камвольных тканей располагаются на одной площадке, есть в Турции, Украине и Италии. А вот старое здание "Сукна" на улице Матусевича с немалой прилегающей территорией продадут на аукционе. Так можно будет погасить все нарастающие задолженности перед кредиторами. Сейчас идет поиск инвесторов, которые могли бы выкупить строение.

Для "Камволя" в модернизацию которого было вложено более 110 миллионов долларов, 2018 год был непростым. Продолжается поиск новых покупателей, а также работа над диверсификацией экспорта. За год было выпущено два миллиона 412 тысяч погонных метров ткани - по сравнению с 2017 годом цифры подросли. Также был презентован дизайн-центр и собственная марка мужских костюмов. За год удалось создать 50 новых рабочих мест. О том, как обстоят дела на "Камволе" и "Сукне", мы рассказывали в проекте АТН "На контроле Президента". А уже сегодня в "Главном эфире" наши журналисты покажут и расскажут, как решились проблемы других предприятий, которые сейчас волнуют многих белорусов и находятся на личном контроле у Главы государства.

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