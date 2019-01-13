В течение двух лет старейшее белорусское предприятие по производству суконных тканей сменит адрес и переедет на площади ОАО "Камволь". Сейчас "Сукно" находится в состоянии банкротства и проходит процедуру санации. После переезда, закупки новых ткацких станков и выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до одного миллиона погонных метров пальтовых шерстяных, полушерстяных и трикотажных тканей.



Решение о переносе производства "Сукна" из устаревшего здания в цеха "Камволя" на Маяковского было принято в декабре на совещании у Президента с руководством Совмина. На недавно модернизированном "Камволе" как раз есть свободные площади для размещения новых прядильных и ткацких станков.



Подобный опыт, где производства суконных и камвольных тканей располагаются на одной площадке, есть в Турции, Украине и Италии. А вот старое здание "Сукна" на улице Матусевича с немалой прилегающей территорией продадут на аукционе. Так можно будет погасить все нарастающие задолженности перед кредиторами. Сейчас идет поиск инвесторов, которые могли бы выкупить строение.



