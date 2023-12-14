Сумма налога на игорный бизнес в Витебской области в январе - ноябре составила 4,7 млн рублей

Сумма налога на игорный бизнес в Витебской области, поступившая в бюджет за 11 месяцев 2023 года, составила 4,7 млн рублей, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-центринспекции МНС по Витебской области.

"По оперативной информации, в бюджет области за январь - ноябрь 2023 года поступил налог на игорный бизнес на сумму 4,7 млн рублей", - пояснили в инспекции.

Там отметили, что согласно статье 356 Налогового кодекса, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются игровые столы и автоматы. Также ими являются кассы тотализаторов, букмекерских контор, а также игровой доход.