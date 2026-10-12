Суперфуд для животноводства: зачем в Минской области увеличивают посевы подсолнечника

Минская область расширяет географию посевов подсолнечника. Масличная культура требует тонкого технологического подхода и особого контроля в климатических условиях Беларуси.

Профессиональный и системный труд уже приносит первые результаты: второй год урожайность на полях филиала "Правда-Агро" агрокомбината "Дзержинский" составляет 3 тонны с гектара. С полей семена подсолнечника собирают с влажностью около 23 %. Для длительного хранения и сохранности полезных качеств новый урожай отправляют на сушильный комплекс.

"Перед тем как убирать подсолнечник, мы проводили подсушивание. В хозяйстве мы подсолнечником занимаемся второй год. Пока что присматриваемся, как он себя показывает, меняем сорта, нормы высева, технологию. Пока он нас радует. В прошлом году мы получили более 3 тонн с гектара. В этом году планируем получить не меньше", - рассказал начальник цеха филиала "Правда-Агро" агрокомбината "Дзержинский" Сергей Васильев.

В 2026 году аграриям необходимо собрать масличную культуру с площади в 232 гектара. Подсолнечник - настоящий суперфуд для хозяйств, занимающихся животноводством. Масло и жмых повышают калорийность кормов, обогащают рацион животных витаминами и микроэлементами.