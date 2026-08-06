Светлана Кондратенко: Беларусь входит в топ-5 экспортеров молочной продукции

Беларусь обеспечивает себя на 140 % мясом и мясопродуктами, на 130 % - яйцами, на 100 и более процентов овощами и картофелем, на 300 % - молоком и другой молочной продукцией. Такие данные привела замдиректора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси Светлана Кондратенко в "Актуальном интервью".

Такой высокий уровень собственного производства полностью удовлетворяет потребности белорусов, формирует необходимые резервы и позволяет достигать значительного экспортного потенциала.

Светлана Кондратенко:

"К 2030 году Беларусь планирует достичь цифры экспорта 12 млрд долларов США. Это будет происходить, во-первых, за счет наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, за счет качественного технологичного ее хранения и глубокой переработки. Сегодня важно получить максимум добавленной стоимости с единицы переработанного сырья".

Проще говоря, продавать не зерно, а хороший сыр. Часть зерна уйдет в кормовую базу и переработается, что позволит говорить о высокой добавленной стоимости.

Светлана Кондратенко

Положительные сигналы поступают и со стороны мирового рынка продовольствия. Например, мировая торговля ингредиентами для пищевой промышленности как растительного, так и животного происхождения, будет ежегодно прирастать на 9,5 % в год. Конечно, такой рынок Беларуси нужно занимать. "Речь идет о глубокой переработке растительного и животного сырья. Мы будем продвигаться и продвигать белорусский бренд на рынках молочной продукции. Сегодня Республика Беларусь входит в топ-5 экспортеров молочки, а именно сыров, творога, сухого молока, сливочного масла, сгущенного молока", - перечислила замдиректора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси.

И это, особо подчеркнула гостья интервью, не предел. Беларусь продолжит наращивать конкурентный потенциал и закрепляться на новых рынках.

Главное фото: magnific.com