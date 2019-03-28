Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат вышел на непрерывный режим пусконаладочных работ

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат вышел на непрерывный и безопасный режим пусконаладочных работ. Теперь с конвейера в сутки сходит 650 тонн стратегической продукции. Долгие годы отсутствие собственного целлюлозного предприятия ставило Беларусь в зависимость от зарубежных производителей. Валюта утекала из страны, и однажды было решено: с ноля строить свое производство. Панацея от импортозамещения стоила почти миллиард долларов. Уже сейчас экспорт целлюлозы проносит в 5 раз больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена. Потребность мировая колоссальная - 65 миллионов тонн в год. Полную мобилизацию сил проведут в ближайшие 9 месяцев.

Как идут к этому - увидела Анна Ковалева. Вопрос неприятного запаха в Светлогорском районе долгие месяцы буквально висел в воздухе. Вину местные жители сразу возложили на новый завод. На первых порах ЦКК работал в режиме наладки. Сейчас в безопасном режиме. Лабораторный контроль три раза в смену. Пробы по девяти показателям. Превышения норм нет. При том что требования жесткие: белорусские даже выше мировых.







Перебои были и с запуском предприятия. Несколько раз дату переносили. Наконец, стартовали, как вдруг станки замолчали на целых полгода. Сейчас на сырьевой площадке 240 тысяч кубов древесины. И это лишь на месяц работы. Везут ее сюда со всей страны. Причем, немалая часть груза изрядно потрепана короедом. Но именно здесь есть все возможности даже низкосортную древесину превратить в качественный продукт стратегического значения не только для Беларуси, но и для мировой экономики.



На постсоветском пространстве завод уникальный

До его появления целлюлозу Беларусь покупала за рубежом. Сегодня и сама экспортирует почти 90 % продукции. В ближайшие три дня загрузят 52 вагона. Дальше 35 дней в пути. Почти все это ждут в Европе и Китае. Первые партии отправляют в жаркую и далекую Бразилию. На очереди плотное освоение рынка Юго-Восточной Азии. На выходе, к слову, не только целлюлозный товар, но и энергия.



При максимальной загрузке завода вырабатывать будут 175 % энергии в год

Это значит полная энергетическая автономия предприятия. С открытием завода Светлогорский район получил и 2 тысячи рабочих мест. Ближайшие 9 месяцев для завода пройдут в режиме максимальной сосредоточенности. К концу года должны, наконец, выйти на 100-процентную мощность. За это время откроют еще полтысячи вакансий. Объем выпуска возрастет до 400 тысяч тонн продукции в год. При этом зарубежные покупатели уже сейчас выстраиваются в очередь за еще не выпущенной белорусской целлюлозой.