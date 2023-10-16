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Свободные экономические зоны Беларуси и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве
СЭЗ "Минск" и СЭЗ "Maku" Исламской Республики Иран подписали меморандум о сотрудничестве, сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службусвободной экономической зоны "Минск".
Документ направлен на расширение двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, в том числе участие в совместных проектах, деловых мероприятиях, торговых и инвестиционных миссиях.
Церемония подписания состоялась в рамках делового визита белорусской делегации в Тегеран, организованного Минским отделением БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Иране.
Сегодня в ходе бизнес-форума "Иран - Беларусь" первый заместитель главы администрации СЭЗ "Минск" Сергей Бубенько представил иранским компаниям инвестиционный потенциал свободной экономической зоны и направления для развития сотрудничества между белорусскими и иранскими предприятиями.
Кроме того, в рамках программы мероприятий белорусская делегация посетила СЭЗ "Maku". В ходе B2B-переговоров с деловыми кругами стороны обсудили возможности кооперации и расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Фото СЭЗ "Минск"
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