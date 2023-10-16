Свободные экономические зоны Беларуси и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

СЭЗ "Минск" и СЭЗ "Maku" Исламской Республики Иран подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службусвободной экономической зоны "Минск".

Документ направлен на расширение двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, в том числе участие в совместных проектах, деловых мероприятиях, торговых и инвестиционных миссиях.

Церемония подписания состоялась в рамках делового визита белорусской делегации в Тегеран, организованного Минским отделением БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Иране.

Сегодня в ходе бизнес-форума "Иран - Беларусь" первый заместитель главы администрации СЭЗ "Минск" Сергей Бубенько представил иранским компаниям инвестиционный потенциал свободной экономической зоны и направления для развития сотрудничества между белорусскими и иранскими предприятиями.

Кроме того, в рамках программы мероприятий белорусская делегация посетила СЭЗ "Maku". В ходе B2B-переговоров с деловыми кругами стороны обсудили возможности кооперации и расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран.