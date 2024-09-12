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Своя игра? Почему Всемирный банк пугал Беларусь стагнацией и стагфляцией
Всемирный банк на неделе повысил планку экономического развития Беларуси до 4 % по итогам года. Давали по началу года один с небольшим хвостиком. О чем это говорит, в программе "Главный эфир" попросили прокомментировать первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова.
Классический жанр международных финансовых институтов, - заявил он. "В конце 2023 года - начале 2024 года они пугают нас стагнацией, чуть ли не стагфляцией, снижением роста, снижением уровня жизни - классика", - подчеркнул Николай Снопков.
По его словам, потом, исходя из того, что они видят в реальности, пытаются сохранить свое лицо. "На данный момент до конца года несложно просчитать, тем более, что предыдущая оценка была на 1,5-1,7 % ниже, где-то - 2,3-2,4 %. И вдруг 4 %. Но не могут же они постоянно давать прогноз 1 или 1,5 %, видя уже, что страна придет к 4 и выше. Поэтому они на марше меняют свои показатели, показания, с тем, чтобы сохранить свое лицо и показать реальную картину, которую можно было бы показать уже в начале года, если они действительно считают по моделям, которым можно верить. Если они показывают такую ситуацию (заниженную - прим. Ред.) в начале года по своим моделям, то можно ли им верить?"
Николай Снопков считает, что все играют свою игру. "А мы должны заниматься тем, чем должны. Спокойно, кропотливо заниматься своим развитием", - подчеркнул он.
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