Своя игра? Почему Всемирный банк пугал Беларусь стагнацией и стагфляцией

По его словам, потом, исходя из того, что они видят в реальности, пытаются сохранить свое лицо. "На данный момент до конца года несложно просчитать, тем более, что предыдущая оценка была на 1,5-1,7 % ниже, где-то - 2,3-2,4 %. И вдруг 4 %. Но не могут же они постоянно давать прогноз 1 или 1,5 %, видя уже, что страна придет к 4 и выше. Поэтому они на марше меняют свои показатели, показания, с тем, чтобы сохранить свое лицо и показать реальную картину, которую можно было бы показать уже в начале года, если они действительно считают по моделям, которым можно верить. Если они показывают такую ситуацию (заниженную - прим. Ред.) в начале года по своим моделям, то можно ли им верить?"