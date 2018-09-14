Свыше 180 миллионов долларов вернула в бюджет финансовая разведка Беларуси за 4 последних года

И выявила более 2 тысяч преступлений за это время. Сегодня Департаменту финансового мониторинга - 15 лет. Со дня его образования сотрудники ведомства помогают правоохранителям ликвидировать серый бизнес и обеспечивают условия для честной работы предпринимателям.

Достигнуть высоких результатов помогло, в том числе, и международное сотрудничество. Соглашения об обмене информацией подписаны с финразведками 23 государств. Уже в ноябре в Минске состоится заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Организатором мероприятия является Департамент финансового мониторинга нашей страны.