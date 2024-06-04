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Свыше 300 инновационных разработок в области животноводства и растениеводства представят ученые НАН на выставке "Белагро-2024"

Выставка "Белагро" - форум достижений белорусского АПК - стартует 4 июня. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" будут представлены передовые направления и разнообразная сельхозтехника. "Белагро" традиционно соберет не только отечественных аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров. Свое участие в выставке подтвердили почти 500 компаний из 11 стран.

Предприятия Минпрома представят на выставке "Белагро" более 170 образцов новой и обновленной техники. Общая площадь экспозиции составит около 7 тыс. квадратных метров.

Традиционно широко будут представлены крупнейшие холдинги: Гомсельмаш, "МТЗ-Холдинг", "БЕЛАВТОМАЗ", Минский моторный завод, Бобруйскагромаш, Лидсельмаш, "Амкодор".

Свыше 300 инновационных разработок и технологий в области животноводства, растениеводства и переработки продемонстрируют ученые и специалисты Национальной академии наук.

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