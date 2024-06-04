Свыше 300 инновационных разработок в области животноводства и растениеводства представят ученые НАН на выставке "Белагро-2024"

Выставка "Белагро" - форум достижений белорусского АПК - стартует 4 июня. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" будут представлены передовые направления и разнообразная сельхозтехника. "Белагро" традиционно соберет не только отечественных аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров. Свое участие в выставке подтвердили почти 500 компаний из 11 стран.