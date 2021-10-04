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Свыше 60 кг помидоров с квадратного метра за сезон снимут в тепличном хозяйстве "Рудаково"
На севере страны - массовая уборка овощей открытого грунта. Уже пройдена четвертая часть площадей, занятых морковью, свеклой, капустой, луком. Урожайность на треть ниже прошлогодней - сказалась летняя засуха. А в теплицах, напротив, сбор продукции на уровне. Помидоров и огурцов с квадратного метра за сезон снимут свыше 60 килограммов. Рассказывает Ольга Масловская.
Капельный полив, климат-контроль и хорошее настроение овощеводов. Только в этом случае можно рассчитывать на солидный урожай, говорят специалисты тепличного хозяйства "Рудаково". Овощи и зелень здесь выращивают на площади в 18 гектаров. Восемь из них заняты томатами.
Первый урожай томатные плантации дали в апреле. С тех пор сбор овощей идет три раза в неделю. Щедрый сезон продлится до ноября. Растения хоть и под крышей, но зависят от погоды. В пасмурные дни помидоры созревают не так быстро.
Несколько лет подряд в Рудакове выращивают гибрид "альтадена". Вес плодов в среднем 350 граммов. Бывают и рекорды.
Плоды бывают до 900 граммов, снимаем помидоры бурые, в коробках доспевают, пока транспортировка их идет.
Елена Малах более 20 лет ухаживает за тепличными культурами. Рассказывает, что за сезон с одного квадратного метра снимают по 60 килограммов овощей. Не меньше получат и в этом году.
На полях безупречному соблюдению технологии в этом году противостояли жара и засуха. Как результат - урожайность на треть ниже прошлогодней. Под морковь, лук, капусту в северном регионе отведено 268 гектаров. Самые большие плантации - в Полоцком, Оршанском и Витебском районах. В хозяйстве "Ольговское" свекла уже в хранилище. Подошло время моркови. На помощь который год подряд зовут молодежь.
"Ольговское" - базовое хозяйство по обеспечению Витебска овощами. Именно с этих полей морковь и свекла попадают в столовые городских больниц, школ, садов. На хранение планируют заложить по 300 тонн корнеплодов и не менее 600 тонн картофеля. Должно хватить до нового сезона.
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