3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Свыше 80 % экспортируемой белорусской продукции отправляется в Евразийский регион
Более 80 % экспортируемой белорусской продукции направляется в Евразийский регион. Об этом рассказала заместитель директора по научной работе Института системных исследований в АПК НАН Беларуси Светлана Кондратенко, пишет БЕЛТА.
"В 2022 году наша страна достигла рекордно высокого показателя по объему поставок продовольствия на внешний рынок - 8,3 млрд долларов, что на 24 % больше, чем в предыдущем году. Более 80 % продукции направляется в Евразийский регион. Это значимый вклад в обеспечение не только национальной, но и коллективной продовольственной безопасности", - заверила специалист.
Также она подчеркнула, что белорусская экспортная корзина хорошо сбалансирована, но при этом быстро совершенствуется с учетом требований рынка. Наши предприятия расширяют ассортимент, в котором появляется все больше продуктов с высокой добавленной стоимостью, в том числе оригинальные сыры, молочная продукция, колбасы, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия из шоколада и сахара, консервированная плодоовощная продукция.
"Для того, чтобы закрепиться на рынках и полках магазинов, например, в Китае или странах Ближнего Востока, важно провести глубокий маркетинговый анализ потребительских предпочтений и предложить оригинальный белорусский продукт, который будет соответствовать местной культуре питания. В данной связи решающую роль играет инновационный потенциал наших товаропроизводителей. Отмечу, что в среднем среди производителей продуктов питания доля инновационно активных организаций в 2022 году составляла почти 30 %, в том числе среди производителей шоколадных и сахаристых кондитерских изделий - 57 %, детского питания и диетических продуктов - 50 %, молочных продуктов - 37%, продуктов из рыбы - 29 %. Практика показывает, что все виды инноваций, в том числе создание новых продуктов, ингредиентов, технологий обработки, моделей продвижения на рынке, позволяют товаропроизводителю получить ключевые конкурентные преимущества и увеличить маржинальность продаж", - добавила замдиректора по научной работе Института системных исследований в АПК НАН Беларуси.
Фото:БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ