Свыше 80 % экспортируемой белорусской продукции отправляется в Евразийский регион

Более 80 % экспортируемой белорусской продукции направляется в Евразийский регион. Об этом рассказала заместитель директора по научной работе Института системных исследований в АПК НАН Беларуси Светлана Кондратенко, пишет БЕЛТА .



"В 2022 году наша страна достигла рекордно высокого показателя по объему поставок продовольствия на внешний рынок - 8,3 млрд долларов, что на 24 % больше, чем в предыдущем году. Более 80 % продукции направляется в Евразийский регион. Это значимый вклад в обеспечение не только национальной, но и коллективной продовольственной безопасности", - заверила специалист.



Также она подчеркнула, что белорусская экспортная корзина хорошо сбалансирована, но при этом быстро совершенствуется с учетом требований рынка. Наши предприятия расширяют ассортимент, в котором появляется все больше продуктов с высокой добавленной стоимостью, в том числе оригинальные сыры, молочная продукция, колбасы, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия из шоколада и сахара, консервированная плодоовощная продукция.

"Для того, чтобы закрепиться на рынках и полках магазинов, например, в Китае или странах Ближнего Востока, важно провести глубокий маркетинговый анализ потребительских предпочтений и предложить оригинальный белорусский продукт, который будет соответствовать местной культуре питания. В данной связи решающую роль играет инновационный потенциал наших товаропроизводителей. Отмечу, что в среднем среди производителей продуктов питания доля инновационно активных организаций в 2022 году составляла почти 30 %, в том числе среди производителей шоколадных и сахаристых кондитерских изделий - 57 %, детского питания и диетических продуктов - 50 %, молочных продуктов - 37%, продуктов из рыбы - 29 %. Практика показывает, что все виды инноваций, в том числе создание новых продуктов, ингредиентов, технологий обработки, моделей продвижения на рынке, позволяют товаропроизводителю получить ключевые конкурентные преимущества и увеличить маржинальность продаж", - добавила замдиректора по научной работе Института системных исследований в АПК НАН Беларуси.