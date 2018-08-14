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Свыше 90 % площадей убрано в Минской области

Минская область держит высокий темп уборочной. Так, убрано уже свыше 90 % площадей. Несвижский и Клецкий районы завершили уборку.

Намолочено почти 1 миллион 238 тысяч тонн. Южные районы в лидерах.

На первом месте по намолотам Слуцкий район. Его вклад в общий каравай - почти 122 тысячи тонн. Затем идут хлеборобы из Несвижского - у них более 100 тысяч. В Минском районе намолочено более 98 тысяч тонн зерна.

Самые урожайные по-прежнему Несвижский и Дзержинский районы - около 45 центнеров с гектара. В тройке лидеров и Минский район - здесь примерно 41 центнер с гектара.  

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