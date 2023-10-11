Свыше миллиона тонн картофеля получат в этом году сельхозорганизации Беларуси

Октябрь - результативный месяц в работе сельхозорганизаций. Аграрии всех регионов Беларуси в эти дни активно убирают кукурузу на силос и зерно, а также сахарную свеклу и картофель.

Урожайная корзина второго хлеба уже весит более 650 тысяч тонн, а в целом аграрии страны по итогам сезона планируют собрать как минимум 1 миллион тонн картофеля. Средняя урожайность в этом году, несмотря на климатические нюансы, весомая - более 350 центнеров с гектара.

При этом некоторые сорта и вовсе бьют рекорды. Так, продовольственный картофель "гала" дает 800 центнеров с гектара, в топ-3 по урожайности попала и "десятка", а также такие ценные сорта, как "скарб" и "манифест". Картофелем будем обеспечены сами, треть пойдет на экспорт. Более десяти стран отдают предпочтение белорусской бульбе.

Чтобы картофельные блюда всем пришлись по вкусу, селекционеры разрабатывают узкопрофильные сорта. Так, для производства чипсов наиболее подходит "нара", для картофеля фри - "инноватор", самое вкусное пюре получается из нежной и разваристой "синеглазки", а за румяные и хрустящие драники отвечает "скарб".

О ценной во всех смыслах для белорусов агрокультуре, а также о ноу-хау от переработчиков - картофельный репортаж от Алексея Кондратенко.

У аграриев из Столбцовского района на уборке картофеля своя полевая арифметика. Трактор с агрегатом из двух рядов формирует четыре. Из-за такой перестановки следом идущий комбайн копает за один проход максимально результативно. К тому же и сами клубни в этом сезоне не подвели: сорт "гала" дает 400 центнеров с гектара, что выше среднего по стране.

Благодаря такой технологии комбайн вдвойне быстрее убирает картофель. Если комбайн не спаривать, то он убирает два рядка, а если спаривать, то уже убирает 4 рядка. Для экономии топлива в первую очередь. У нас рабочий день начинается в 7 утра до 8 вечера, убираем за день 20-25 гектаров. Оксана Качанович, агроном предприятия по производству и переработке картофеля

Картофельные закрома

Картофель с полей привозят на предприятие в Столбцы, где его сортируют по калибру. А далее урожай попадает на хранение. В одной только камере формируется гора массой 3 с половиной тысячи тонн. Есть и другой вариант - хранение сельхозпродукции в контейнерах.





Долгосрочному и качественному хранению картофеля в прямом смысле зеленый свет. В те моменты, когда в хранилище работают люди, специальные светильники нужны для того, чтобы поддерживать потребительские свойства клубней. В основное же время картофель лежит в полной темноте при температуре плюс 4.

Пройдя весь промышленный путь, картофель становится товаром. В красивой и удобной упаковке он попадает в наши торговые сети и на экспорт.

Фасуется картофель как мытый, так и сухой. В 2,5 килограмма - это в основном для магазинов. А сетки 25 кг идут не только в наши магазины, но и в другие страны. Какой-то сорт более разваристый, а какой-то больше для драников. У нас хранится "гала" - это сорт универсальный. Она желтая и круглая, подходит для всего. Алексей Шидловский, начальник участка предприятия по производству и переработке картофеля

"На данном участке более 500 центнеров урожайность картофеля есть. Картофель качественный".

Уборка и переработка второго хлеба

Традиционный лидер Минской области в жатве - хозяйство "Кухчицы" - высоко держит и картофельную планку. Здесь, кроме "галы", выращивают и "королеву анну". Сорта глубоко укоренились в землях Клецкого района. В этом сезоне они дали солидную прибавку к прошлогоднему валовому сбору. Вместо 11 тысяч накопают уже 14 тысяч тонн клубней. Впрочем, радость от высокого урожая не отменяет вопросов по реализации и глубокой переработке картофеля.

Эта проблема есть не только у нас, но и у моих коллег. Научились уже выращивать и нужно теперь научиться перерабатывать, чтобы мы смогли продавать картофель с более высокой добавленной стоимостью. Это, я считаю, важный продукт для нашей страны, мы бульбаши, без картофеля никак. Должна быть какая-то изюминка, чтобы мы могли переработать и продать по более высокой цене. Сергей Здрок, директор ОАО "Кухчицы"

Практику глубокой переработки успешно освоили промышленники Толочинского района. На местном консервном заводе выпускают один из самых топовых видов продукции - картофель фри. В структуре АПК Минской области есть производство чипсов, сухого пюре и картофельных хлопьев.