Свыше полутысячи единиц техники и самый большой зерновой клин в Могилевской области. Трудовые будни аграриев Горецкого района

Продовольственная безопасность страны - одна из важнейших задач. Белорусские аграрии ловят каждый погожий день, чтобы успеть в сроки провести посевную кампанию. Подробности у Андрея Ястребова.

Задел под будущий урожай

"Не простаивали ни одного дня с начала посевной, даже несмотря на ночные заморозки", - рассказывает механизатор с 30-летним стажем Алексей Солдатенко. Земля не успевает промерзнуть, а вот солнце высушивает почву быстро, поэтому спешат хлеборобы.

Сейчас мы сеем яровую пшеницу. Объем у нас большой, конечно. За день где-то 40-45 га надо сеять. Выезжаем где-то в полседьмого, чтобы в 7 часов уже на поле быть. Стараемся, конечно, чтобы наша страна была с хлебом! Алексей Солдатенко, механизатор ОАО "Горецкая райагропромтехника"

Ставка на озимые

Свыше 4,5 тыс. га в этом году зерновой клин в хозяйстве. Ставка, как и прежде, на озимые. Но от ярового сева тоже зависит, каким будет общий каравай. А значит нужно уложиться в агрономические сроки.

План ярового сева у нас в этом году 1124 га. На данный момент отсеяны 532 га или 47 %. Приблизились к середине. Я думаю, за недельку мы сев ранних яровых зерновых культур закончим. Андрей Мохрачев, главный агроном ОАО "Горецкая райагропромтехника"

Ранняя посевная

Ранняя весна внесла коррективы в работу аграриев северного района. Посевную начали на две недели раньше обычного.

В этом году в Горецком районе под зерновой клин отвели свыше 28 тыс. га, объем работы большой, поэтому одновременно в полях работает до полутысячи единиц техники, в том числе энергонасыщенные тракторы.

За штурвалом гиганта полей - отечественного "Беларуса"- опытный механизатор Сергей Дятлов. Говорит, за 25 лет работы в сельском хозяйстве буквально прирос к родной земле. Гордится, что в общей копилке достижений и его труд.

В том году мы выехали 15 апреля. В этом году в конце марта уже в поле были. Сеем ячмень яровой. С 6 утра работаем и до победы. Сергей Дятлов, механизатор ОАО "Маслаки"

Ставка на элитные сорта зерновых

Ставка, как и прежде, на элитные сорта белорусской селекции. В поле под Аниконовичами будут возделывать "бровар". Даже в прошлом году (проблемном по погоде) он дал урожайность до 38 центнеров.

Под эту культуру у нас занято будет более 600 га. Также мы на зиму посеяли 440 га озимого ячменя. А в целом под ячмень у нас занято более тысячи гектаров. Сергей Шираков, главный агроном ОАО "Маслаки"

Горячий сезон

На очереди яровая пшеница. И подготовка почвы под новые наделы - вспашка, подкормка. В сельском хозяйстве горячий сезон.

Техникой оснащены под полную потребность. В этом году поступила помощь - это три энергонасыщенных трактора "Беларус" МТЗ-3522. Андрей Саланинка, первый зампредседателя Горецкого райисполкома

Готовность посевных агрегатов у нас 100%. Что касается обеспеченности кадрами, нам всегда подставляют плечо организации. Планируется в этом году привлечь 27 человек. В каждом хозяйстве организовано двухразовое питание.