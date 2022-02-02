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Сыр "Камамбер" будут выпускать в Вилейке
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Экспортные рынки расширяют производители белорусского продовольствия. В 106 стран мира мы продавали наши продукты в прошлом году- более чем на 6 миллиардов долларов. Торговый потенциал усиливает и участие отечественных производителей на крупных международных выставках. Например, переработчики молока, среди них и Слуцкий сыродельный комбинат, в феврале презентуют новинки в Дубае. Все больше предприятий АПК предлагают и ноу-хау в импортозамещении. Например, Вилейка станет пилотной площадкой в Беларуси, где освоят производство сыра для гурманов.
Анастасия Селюн, начальник Вилейского производственного участка ОАО "Молодечненский молочный комбинат":
Сыр мягкий с белой плесенью "Камамбер" относится к группе мягких сыров и является источником незаменимых аминокислот. И так как казеиновый белок молока усваивается человеком на 75-80 %, то у сыра "Камамбер" предполагается усвояемость 98-99 %. Мы планируем, что будет обеспечение как внутреннего рынка, так и, конечно, экспортные позиции.
Белорусской молочной продукции доверяют и в Китае. По прогнозам, в ближайший год экспорт наших продуктов в КНР достигнет миллиарда долларов.