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"Сырная академия" работала в Логойском районе
Российский рынок сейчас один из приоритетных для продажи белорусских сыров. Впрочем, их экспортный потенциал расширяется. Среди новых рынков сбыта - Китай и Африка.
Об этом рассказали в Логойском районе, где работала "Сырная академия". В мероприятии при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия принимали участие ведущие производители Беларуси. Дегустировали и продукцию из России. Среди экспертов специалисты российских научно-исследовательских организаций.
Вся дегустация - инкогнито. А это 12 образцов сыров. В результате 3 призовых места за сыроварами Брестской и Минской областей.
Я занимаюсь повышением квалификации в НИИ молочной промышленности. Мы очень много занимаемся с дегустаторами. Они нарабатывают словарь сенсорный. Ведь нужно не просто оценить и почувствовать послевкусие, цвет, запах, вкус, но еще нужно понимать, как все это можно описать.
Если посмотреть потребление на душу населения, то он очень маленький в той же России. И нам нужно его увеличивать, потому что сыр - это доступный для человека белок животного происхождения для нормального питания, конструктивного метаболизма, т.е. для развития. Китай, например, никогда не ел сыр, а сейчас интересуется. Африка, Ближний Восток - там тоже развивается потребительский рынок молочной продукции, не только сыра. Поэтому для Беларуси это стратегически экспортный продукт. И его можно делать много. Здесь хорошее качество молока, люди, технологи. Здесь хорошие заводы.
Сегодня белорусские предприятия изготавливают более 380 наименований сыра. Ждем и новинок от Вилейки и Копыля. В экспортных поставках молочной продукции только сыры занимают 40 %.
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