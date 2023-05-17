"Сырная академия" работала в Логойском районе

Если посмотреть потребление на душу населения, то он очень маленький в той же России. И нам нужно его увеличивать, потому что сыр - это доступный для человека белок животного происхождения для нормального питания, конструктивного метаболизма, т.е. для развития. Китай, например, никогда не ел сыр, а сейчас интересуется. Африка, Ближний Восток - там тоже развивается потребительский рынок молочной продукции, не только сыра. Поэтому для Беларуси это стратегически экспортный продукт. И его можно делать много. Здесь хорошее качество молока, люди, технологи. Здесь хорошие заводы.

Григорий Рогов, заместитель директора Всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия (Москва, Россия)