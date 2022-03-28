Таиланд запретит платежи в криптовалюте

В Таиланде запретят использование криптовалют в качестве средства платежа. Об этом объявила местная комиссия по ценным бумагам и бирже. Новое правило вступит в силу с 1 апреля. По мнению регулятора, широкое распространение цифровых активов угрожает финансовой системе и экономике страны. Специалисты подчеркивают, что криптовалюта неэффективна в качестве способа оплаты из-за высокой волатильности и существенных комиссий за транзакции.