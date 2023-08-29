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Тамбовская область заинтересована в белорусской транспортной технике
После насыщенных переговоров во Дворце Независимости в маршруте российской делегации значится посещение ряда промышленных гигантов. Среди них Белкоммунмаш. Для гостей провели экскурсию по цехам, чтобы наглядно презентовать потенциал. По сути, договоренности, достигнутые в эти дни в белорусской столице, станут основой для роста взаимной торговли.
Тамбовская область заинтересована во всей линейке транспорта предприятия. Пока закупки только планируются. В целом же Белкоммунмаш активно наращивает сотрудничество со многими российскими регионами, количество контрактов на рынке восточной соседки увеличилось в разы.
Можно сказать, что 100 % экспорта за 2023 год - это Российская Федерация. Мы сейчас выполняем ряд крупных контрактов по поставке троллейбусов, трамвайных вагонов для большого количества российских городов.
На предприятии отмечают, в России растет запрос на пассажирский электротранспорт. Белкоммунмаш в свою очередь готов удовлетворить его, план производства по году уже сформирован на 120 %.
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