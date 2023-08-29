Тамбовская область заинтересована в белорусской транспортной технике

После насыщенных переговоров во Дворце Независимости в маршруте российской делегации значится посещение ряда промышленных гигантов. Среди них Белкоммунмаш. Для гостей провели экскурсию по цехам, чтобы наглядно презентовать потенциал. По сути, договоренности, достигнутые в эти дни в белорусской столице, станут основой для роста взаимной торговли.

Тамбовская область заинтересована во всей линейке транспорта предприятия. Пока закупки только планируются. В целом же Белкоммунмаш активно наращивает сотрудничество со многими российскими регионами, количество контрактов на рынке восточной соседки увеличилось в разы.

Можно сказать, что 100 % экспорта за 2023 год - это Российская Федерация. Мы сейчас выполняем ряд крупных контрактов по поставке троллейбусов, трамвайных вагонов для большого количества российских городов. Светлана Русак, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам "БКМ холдинга"