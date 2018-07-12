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Таможня упростит условия для бизнеса
Новую редакцию закона о таможенном регулировании обсудили сегодня на общественно-консультативном совете при Государственном таможенном комитете. Ориентир - Таможенный кодекс ЕАЭС. Он по-прежнему определяет все виды платежей. Национальная правовая база дает больше преференций бизнесу и тем самым развивает международную торговлю. Главная цель - чтобы оформление и проезд границы занимали минимум времени, к тому же нужно переходить от бумажных документов к электронным. В новой редакции прописаны разные формы декларирования.
Не будут взыскивать платежи, если решение по ним не предъявлено в течение пяти лет с наступления срока уплаты, а плательщик сможет по письменному заявлению получать информацию об остатке денег.
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