Таможня упростит условия для бизнеса

Новую редакцию закона о таможенном регулировании обсудили сегодня на общественно-консультативном совете при Государственном таможенном комитете. Ориентир - Таможенный кодекс ЕАЭС. Он по-прежнему определяет все виды платежей. Национальная правовая база дает больше преференций бизнесу и тем самым развивает международную торговлю. Главная цель - чтобы оформление и проезд границы занимали минимум времени, к тому же нужно переходить от бумажных документов к электронным. В новой редакции прописаны разные формы декларирования.