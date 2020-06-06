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Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в Клайпеду
Танкер с американской нефтью этой ночью прибыл в порт Клайпеды. Сейчас он готовится к разгрузке. На борту судна содержится около 80 тысяч тонн сырья - это нефть из легких сортов. В дальнейшем ресурсы по железной дороге будут направлены на белорусские НПЗ.Напомним, в июне Беларусь ожидает поставки сырья и от российских компаний. Нефть объемом почти миллион 100 тысяч тонн на белорусские НПЗ доставят по железнодорожному пути и нефтепроводу "Дружба". Как сообщили в Белнефтехиме, в поставках примут участие 10 российских компаний, включая Роснефть, "Лукойл" и Татнефть.
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