Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в одесский порт Южный

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси уже сегодня прибудет в одесский порт Южный. Судно вышло из Грузии в субботу. Очередная партия сырья - около 90 тысяч тонн. После разгрузки нефть по трубопроводу Одесса - Броды транспортируют на Мозырский НПЗ. Отметим, за март-апрель SOCAR отгрузила для наших заводов 335 тысяч тонн нефти, и не только азербайджанской.



