Танкер с нефтью для Беларуси из Саудовской Аравии прибыл в порт Клайпеды

На судне 87 тысяч тонн углеводородов. Сейчас оно на разгрузке. Через два дня сырье от компании Saudi ArАmco отправят по железной дороге на "Нафтан". В дальнейшем возможность поставок арабской нефти, отметили в "Белнефтехиме", будет зависеть от ситуации на рынке. В этом году Беларусь также закупала норвежское и азербайджанское сырье.



