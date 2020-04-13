Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим". После разгрузки сырье по железнодорожному пути поставят на Нафтан. Напомним, вчера стал под разгрузку еще один танкер, он прибыл в порт Южный. На борту 85 тысяч тонн азербайджанской нефти.