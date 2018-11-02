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Тарифы на такси во время II Европейских игр менять не будут
14 крупных служб сегодня подписали меморандум о гарантированном уровне тарифов. Это пример и добросовестной конкуренции, и социальной ответственности бизнеса. Ну и, конечно, формирование положительного имиджа страны, где гостей ждут, а также готовы предоставить максимум услуг и для передвижения по городу на спортивные состязания, и для экскурсий.
О сути нового документа - наш корреспондент Светлана Лукьянюк.
Умерить аппетиты - заработать за месяц полугодовую выручку - решили заблаговременно. Так, поездки в самые жарки дни Европейских игр в Минске не будут бить по кошельку. Тариф за километр не взлетит в десятки раз. Обязательства каждой стороны прописали сегодня в меморандуме городские власти, владельцы службы такси, Минтранс и антимонопольное ведомство.
Тем самым, это контроль за необоснованным ростом цен и желанием заработать по-быстрому. Честные правила игры 14 компаний такси из 20, работающих в столице, приняли. Тем самым подтвердив - работать в июне 2019 года строго по счетчику.
Так, оплата за проезд в июне не будет отличаться от апреля. И это большой плюс для всех пассажиров. В документе так и прописали. В целях создания благоприятных условий для пребывания в Минске гостей столицы, создания положительного имиджа Беларуси в целом и столицы в частности.
Решение это добровольное. Но на сайте МАРТ название служб такси, кто подписал мемарандум, опубликуют. Значит клиент, вызывая машину, будет знать чего ждать. Кстати, список этот открыт, можно присоединяться. Как диспетчерским службам, так и перевозчикам. Превалирующее большинство такси Минска готовы работать без накруток. Но пока не все.
Но даже с замороженными тарифами в выручке таксисты точно не потеряют. Ведь гостей приедет много, а значит количество этих самых вызовов и по телефону и через мобильное приложение увеличится кратно. Так что заработать удастся с лихвой и не только денег, но и хорошую репутацию. Что в разы дороже.
По предложениям перевозчиков, разработают и специальный логотип, его можно будет прикрепить на лобовое или заднее стекло авто. И такой знак высокого качества обслуживания и лояльности к клиентам.
Подписанный меморандум - это шаг на снижение инфляционных ожиданий белорусов. Ведь услугами такси будут пользоваться и гости Европейских игр, и мы с вами - жители столицы. Поэтому подписи под документом - это гарант наших недорогих поездок.
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