Тарифы на зарядку электромобилей в Беларуси будут самыми низкими в Европе. Их вводит Белоруснефть с июля. Напомним, в стране закончился тестовый этап создания сети электрозаправочных станций, когда зарядить электромобиль можно было бесплатно. В компании пообещали, что стоимость электроэнергии будет самой низкой в сравнении с соседями и другими европейскими странами. Она составит около 30-40 копеек за 1 кВт/ч. Конечная цена зависит от скорости зарядки - заправиться на супербыстрой станции выйдет немного дороже. Но в любом случае это будет почти в два раза дешевле по сравнению с бензином.