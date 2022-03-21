ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Татьяна Рунец об экспортном потенциале, импортозамещении и защите внутреннего рынка Беларуси

  • Экспортный потенциал Беларуси
  • Расчеты за энергоносители в российских рублях - большая поддержка экономики
  • Импортозамещение - важнейший этап в условиях санкционного давления
  • Защита внутреннего рынка Беларуси
  • Особенности ценообразования

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все